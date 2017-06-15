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Утром 15 июня российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 66-го так называемого «гуманитарного конвоя» на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Всего с 6.05 до 7.25 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало две колонны т.н. «гумконвоя» в составе 55 автомобилей», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы и медикаменты. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, особенностью данного «гумконвоя» является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте РФ, и количества груза, а сами транспортные средства были заполнены лишь на 60%.
ForUm

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