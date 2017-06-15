Позиция Сената США по санкциям в адрес России не адекватна ни ситуации в мире, ни ситуации в двусторонних отношениях, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Нынешняя позиция Сената не адекватна ни ситуации в мире, ни ситуации в двусторонних отношениях с Россией. Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее «искомого» результата, диктует необходимость следующего, более жесткого, но от этого не более эффективного», - отметил он, сообщает РИА Новости.

Косачев полагает, что на Палату представителей надежды нет, «а вот за действиями Трампа стоит посмотреть — сохранит ли он в этой ситуации способность действовать самостоятельно, а не подчиняясь инстинктам самосохранениях во власти».

Парламентарий подчеркнул, что решение Сената — факт прискорбный, поскольку подтверждает отсутствие у большинства американских сенаторов способности остановиться, проанализировать свои действия и вернуться к принятию решений, адекватных ситуации.

«К тому же обращает на себя внимание то обстоятельство, что новые антироссийские санкции — это «вагончик», прицепленный, как принято выражаться во всех парламентах мира, к другому законопроекту (в данному случае — антииранскому). Иными словами, решение принимается не по существу, а, что называется, «вдогонку», уточнил он.

«В общем, Сенат находится в плену у собственных заблуждений и собственных амбиций, которые все меньше и меньше связаны с реальностями современного мира. И это вызывает откровенное сожаление и разочарование», — заключил Косачев.

Напомним, Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.