За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 55 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины вдоль всей линии фронта, в результате трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении противник из минометов калибра 120 мм обстреливал укрепления ВСУ в районе Николаевки, из 122-мм ствольной артиллерии - позиции украинских воинов вблизи Чермалыка.

«Также из минометов калибра 82 мм бандиты били вблизи Красногоровки. Кроме того, под вражескими обстрелами вчера неоднократно оказывались украинские воины, которые держат оборону в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Марьинки. Там захватчики в основном применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение. Всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 23 враждебные вооруженные провокации», - отметили в штабе.

На донецком направлении противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. «Обстреляв еще днем ​​из танковых орудий наши оборонительные укрепления вблизи Новолуганского, что на Светлодарской дуге, захватчики резко активизировались с приходом сумерек. Сначала они осуществили плотный обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций сил АТО в районе Авдеевки. Несколько позже оккупанты из 122-мм артиллерии мощно ударили по нашим опорных пунктам неподалеку Песков. Также под вражеским минометным огнем вчера вечером оказались украинские воины, которые держат оборону у Опытного и Верхнеторецкого. Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, пророссийские бандформирования открывали огонь по подразделениям ВС Украины в районе Майорска, Каменки и Невельского», - говорится в сообщении.

На луганском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов. Из минометов, иногда и калибра 120 мм, НВФ били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также недалеко от Желтого, Новотошковского, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской, НВФ неоднократного открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Напомним, в результате обстрела членами НВФ жилых кварталов населенного пункта Сухая Балка Донецкой области, погиб местный житель.