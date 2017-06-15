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Мэр Львова Андрей Садовый назвал ответ премьер-министра Владимира Гройсмана на просьбу объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации хамством. Об этом он написал в Facebook.

«Ожидал от премьер-министра Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой 800-тысячного города, чем элементарное хамство», - отметил он.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.

 
ForUm

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