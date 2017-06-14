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В результате пожара в 27-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне погибли 12 человек, 79 – госпитализированы.

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Вашингтоне.

Президент Петр Порошенко объяснил, почему не отменяет АТО.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса при помощи заключения новой договоренности, которая может отличаться от Минских соглашений.

Евросоюз согласовал предоставление Украине торговых преференций.

В Нидерландах опубликован закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджетной резолюции до 2020 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины еще на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины предлагает уменьшить максимальную скорость движения транспорта на дорогах в городах до 50 км/ч.

Кабинет Министров Украины утвердил стратегию повышения уровня безопасности на дорогах на 2018-2020 годы.

Правительство упростило и усовершенствовало процедуру перевода дачных и садовых домов в жилые. 

Конгрессмен-республиканец Стив Скелиз ранен в результате стрельбы в городе Александрия, в штате Вирджиния.

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Украинец Илья Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду в Киеве.
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