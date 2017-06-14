Американская полиция идентифицировала человека, который открыл огонь по конгрессменам-республиканцам на бейсбольном поле в Александрии под Вашингтоном. Стрелком оказался 66-летний бизнесмен Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса, который скончался от полученных при задержании ран.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на The Hill.

Отмечается, что Ходжкинсон во время избирательной кампании агитировал за демократа Берни Сандерса. «Я только что узнал, что стрелок принимал участие в моей избирательной кампании. Мне отвратителен этот презренный поступок», - прокомментировал произошедшее экс-кандидат в президенты.

В 2006 году Ходжкинсон обвинялся в нанесении побоев и повреждении автомобиля, но позже обвинения были сняты.

Как пишет Deadline, в соцсетях стрелка обнаружили множество гневных постов в адрес Дональда Трампа.

Напомним, конгрессмен-республиканец Стив Скелиз был ранен в результате стрельбы в городе Александрия, в штате Вирджиния.