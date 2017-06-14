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Управление Федеральной налоговой службы РФ в Липецкой области провело налоговую проверку ООО «Рошен» в г. Липецке за 2014-2015 годы, в результате которой требует выплаты 2,7 миллиона долларов налогов. Об этом сообщает пресс-служба Roshen.

«В результате проверки органы ФНС РФ пришли к неправомерному и необоснованному выводу о том, что ООО «Рошен» при выплате дивидендов в Украине не имело права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов между правительством РФ и правительством Украины от 8 февраля 1995 года», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что претензии ФНС РФ по уплате «Рошен» дополнительных более чем 150 млн. руб. (2,7 миллиона долларов) налога на доходы иностранных организаций не имеют отношения к надлежащей производственной практике уплаты налогов или борьбе с налоговыми уклонениями.

«Корпорация ROSHEN заявляет о том, что данные претензии со стороны ФНС РФ являются неправомерными и нарушают международные обязательства РФ в соответствии с вышеупомянутым соглашением. Корпорация и все юридические лица, входящие в ее состав, платят налоги в полном соответствии с действующим законодательством. Данные претензии являются попыткой взыскать с корпорации ROSHEN дополнительные налоги, которые были надлежащим образом уплачены в бюджет Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что корпорация будет использовать все имеющиеся правовые средства с целью защитить свои интересы и права и не допустить ненадлежащего налогообложения доходов корпорации органами ФНС РФ в ущерб бюджету Украины.
ForUm

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