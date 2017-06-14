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Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска студента Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева признать неправомерным и отменить указ Президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу ВАСУ.

Отмечается, что соответствующую резолютивную часть постановления Высший админсуд объявил сегодня.

Также в ВАСУ заявили, что полный текст постановления будет объявлен через 5 дней, после чего оно может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 

 

 
ForUm

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