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Известный российский блогер Илья Варламов стал персоной нон грата в Украине.

Это говорится в ответе СБУ на запрос издания «Апостроф» о том, что Варламов ранее незаконно посещал оккупированные территории и публиковал в сети репортажи из Донецка и Крыма.

«Согласно ч.3 ст.13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ», - говорится в документе.

 

 

 
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