Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует причастность Григория и Игоря Суркисов к выводу значительных средств из государственных облэнерго. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, ссылаясь на несколько источников в НАБУ.

«11 ноября братья Суркисы получили повестку прийти на допрос в НАБУ как свидетели по делу компании «Энергомережа». Бюро располагает информацией о том, что Григорий и Игорь Суркисы давали указания главе правления компании «Энергомережа» Дмитрию Крючкову, который находится в розыске с лета прошлого года. Также, по данным НАБУ, Григорий Суркис одолжил этой компании 4,3 млн гривен. По словам источника, Суркисы крайне интересны бюро в рамках расследования. Детективы считают, что Суркисы давали указания Крючкову, которого НАБУ также подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго» (частично принадлежит Суркисам. – Ред.) и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих «Энергомереже» взыскивать в свою пользу с предприятий задолженность за поставленную электроэнергию», – сообщает эксперт.

По словам Александра Охрименко, а также ряда связанных с ними политиков и бизнесменов украинские правоохранительные органы уже давно начали расследование деятельности братьев Суркисов. «Расследование по делу о присвоении имущества «Запорожьеоблэнерго» в особо крупных размерах детективы НАБУ начали еще в начале 2016 года. По данным СМИ, миноритарными акционерами «Запорожьеоблэнерго» являются группы, близкие к Григорию и Игорю Суркисам, Константину Григоришину и Игорю Коломойскому. Председателем правления АО «Энергомережа» является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании «Энергомережа». По данным нардепа от БПП Сергея Лещенко, назначения в энергокомпаниях, которыми управляют Суркисы и Крючковы, лоббирует нардеп от ББП Игорь Кононенко, давний бизнес-партнер Петра Порошенко», – добавил Александр Охрименко.

Напомним, в «Запорожьеоблэнерго» еще с 2015 года продолжается корпоративный конфликт, основные участники которого — миноритарии Константин Григоришин и братья Григорий и Игорь Суркисы. Кроме того, братья Суркисы подали в суд на Минфин и НБУ из-за иска, связанного с «ПриватБанком».