На следующей неделе на рассмотрение Верховной Рады подадут законопроект о завершении АТО и новый этап использования Вооруженных сил Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, сообщает 112 Украина.

«Ожидается, что на следующей неделе в ВР будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ. Я не могу раскрывать подробности (законопроекта. - Ред.), давайте дождемся, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст», - сказал Тетерук.

Отвечая на вопрос, кто занимался разработкой законопроекта, нардеп сказал, что есть группа авторов, которые сейчас дорабатывают документ.

«У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будут расширены возможности применения наших Вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы военно-гражданские администрации, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте», - добавил Тетерук.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.