По последним данным, общее число пострадавших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне достигло 74 человек.

Британская служба скорой помощи сообщает о госпитализации 64 человек после пожара, 20 из них находятся в реанимации. Еще десять человек добрались до больниц самостоятельно.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали 6 человек.

Как заявил представитель столичной полиции Стюарт Канди, идентификация тел погибших при пожаре в Лондоне займет значительное время, о причинах возгорания говорить пока рано, сообщает РИА Новости.

«Сейчас слишком рано говорить о причинах пожара. Для того, чтобы я мог подтвердить личности погибших, потребуется, скорее всего, значительное время» — приводятся слова Канди в распространенном Скотланд-Ярдом пресс-релизе.

По словам полицейского, в настоящее время остаются перекрытыми автодороги в районе пожара на западе Лондоне, в том числе ведущая а аэропорт Хитроу дорога А40.

«Мы просим воздержаться от поездок в район ЧП. Тех же, кто не может отложить поездку, просим уточнять статус работы линий и остановок общественного транспорта на сайте столичного транспортного управления», — отмечает Канди.

Пожарные все еще пытаются локализовать начавшийся ночью пожар. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей. Угрозы обрушения здания нет.

Напомним, сегодня ночью в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме.

По предварительной информации, украинцев среди жертв пожара нет.