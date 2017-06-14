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На территории Европейского Союза с 15 июня будет отменена плана за роуминг.

Соответствующее заявление сделали президент Европарламента Антонио Таяни, премьер-министр Джозеф Мускат – от имени председательствующей в Совете ЕС Мальты и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает УНИАН.

«Европейский Союз - это об объединении людей и облегчении их жизни. Конец платы за роуминг - это настоящая история европейского успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать sms и соединяться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее ощутимых успехов ЕС», - говорится в заявлении.

Институты ЕС работали над этим вопросом в течение 10 лет. «Плата за роуминг теперь в прошлом. Уже завтра вы сможете оставаться на связи во время путешествия по ЕС и платить ту же цену, что и дома», - сказано в совместном заявлении Таяни, Муската и Юнкера.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина начала переговоры об отмене платы за роуминг для украинцев на территории ЕС.
ForUm

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