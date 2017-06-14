также в разделеОбщество
Эксперт: НАБУ расследует действия братьев Суркисов 5
Кабмин упростил перевод дачных и садовых домов в жилые 10
В Украину не пустили российских боксеров и журналистов LifeNews 16
Кабмин одобрил стратегию повышения безопасности на дорогах 119
ГПУ пришла с обысками в Нацполицию Киевщины 20
Максимальную скорость в городах предлагают уменьшить до 50 км/ч 53
Большинство украинцев считают, что Украина находится в состоянии хаоса 35
СМИ: Мэр Николаева через балкон сбежал от полиции 188
В Донецке начал транслироваться «UA:Перший» 44
Конкурсная комиссия выбрала 55 кандидатов в детективы НАБУ 18
У Порошенко пожаловались на ежедневные кибератаки 21
СБУ изъяла у руководителя филиала «Укрзализныци» 1 миллион 101
Украинцы в результате пожара в Лондоне не пострадали 18
Уже 4500 украинцев воспользовались безвизом, 7 – получили отказ 27
Польское радио извинилось перед Украиной за карту без Крыма 40
ОБСЕ: Число жертв среди мирного населения на Донбассе увеличилось на 110% 36
13 июня. Картина дня 47
В Минобороны о предложении завершить АТО: Будем выполнять все, что предусмотрено законом 140

Заместитель начальника управления по предупреждению, выявлению преступлений и других правонарушений ГУ Военной службы правопорядка ВСУ Олег Белых заявляет о резком уменьшении количества небоевых потерь в 2017 году по сравнению с прошлым годом.

Об этом он сообщил сегодня во время круглого стола в Киеве. «В ВСУ существует проблемный вопрос, связанный с небоевыми потерями, и этот вопрос не остается без внимания и руководства ВСУ, и Генерального штаба, и Министерства обороны», - констатировал он, сообщает УНИАН.

«Принимаются целенаправленные системные меры, которые уже сегодня дают положительные результаты. Гибель каждого военнослужащего - это тяжелая потеря для ВСУ. Мы должны сделать так, чтобы не было вообще небоевых потерь», - добавил Белых.

«Всеми принятыми мерами нами удается достигать стабилизации ситуации и уменьшения количества небоевых потерь. На сегодняшний момент мы имеем резкий спад небоевых потерь в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов Вооруженных сил Украины, небоевые – 256.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года