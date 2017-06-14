Подавляющее большинство украинцев (85%) считают, что Украина находится в состоянии хаоса, а три четверти убеждены, что наша страна в состоянии развала. Такие данные свежего исследования приводит социологическая группа «Рейтинг».

При этом большинство опрошенных за последний год стали жить хуже, в частности, из-за огромных тарифов.

По мнению 65% опрошенных, главной причиной того социально-экономического состояния, в котором сейчас находится страна, является непрофессионализм и коррупция действующей власти.

Более половины украинцев выступают за роспуск парламента и проведение внеочередных парламентских и президентских выборов. При этом первое место в президентском рейтинге, согласно исследованию, занимает Юлия Тимошенко. А в парламентском рейтинге лидирует ее партия «Батькивщина».

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг». Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 19-25 мая 2017 года.