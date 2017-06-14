Дорожная инфраструктура в течение 2018-2020 годов получит 154 миллиарда гривен. Об этом на заседании правительства сказал министр финансов Александр Данилюк.

«Мы запланировали стабильное финансирование дорожной инфраструктуры. За три года на дороги планируется выделить 154 млрд грн. Мы понимаем, что эта система требует серьезных капиталовложений и подходы в бюджет позволяют нам это обеспечить», - убежден Данилюк, сообщает Укринформ.

Как сообщал ForUm, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово инвестировать государственные средства в развитие дорожного хозяйства и повышение качества дорог, но не будет терпеть «халтуру» - независимо от источников финансирования работ.