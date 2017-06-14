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В Харьковской области пограничники не пропустили в Украину 9 граждан России, среди которых представители Федерации бокса России, а также два журналиста телеканала LifeNews. Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, иностранцы следовали на чемпионат Европы по боксу поездом «Москва-Харьков» в составе 39 человек.

«Во время пограничного контроля и проведения проверки пограничники установили, что 9 российских граждан нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Именно поэтому было принято решение не пропускать их на территорию Украины и запретить въезд сроком на 3 года. Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также два журналиста российского пропагандистского канала LifeNews. Все они будут возвращены в обратном направлении», - отметил Слободян.

Как известно в Харькове с 16 по 24 июня пройдет континентальный турнир по боксу - чемпионат Европы среди мужчин.

 
ForUm

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