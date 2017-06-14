также в разделеОбщество
Эксперт: НАБУ расследует действия братьев Суркисов 2
В ВСУ заявляют о резком сокращении небоевых потерь 7
В Украину не пустили российских боксеров и журналистов LifeNews 16
Кабмин одобрил стратегию повышения безопасности на дорогах 99
ГПУ пришла с обысками в Нацполицию Киевщины 20
Максимальную скорость в городах предлагают уменьшить до 50 км/ч 53
Большинство украинцев считают, что Украина находится в состоянии хаоса 35
СМИ: Мэр Николаева через балкон сбежал от полиции 181
В Донецке начал транслироваться «UA:Перший» 43
Конкурсная комиссия выбрала 55 кандидатов в детективы НАБУ 18
У Порошенко пожаловались на ежедневные кибератаки 21
СБУ изъяла у руководителя филиала «Укрзализныци» 1 миллион 101
Украинцы в результате пожара в Лондоне не пострадали 18
Уже 4500 украинцев воспользовались безвизом, 7 – получили отказ 27
Польское радио извинилось перед Украиной за карту без Крыма 40
ОБСЕ: Число жертв среди мирного населения на Донбассе увеличилось на 110% 36
13 июня. Картина дня 47
В Минобороны о предложении завершить АТО: Будем выполнять все, что предусмотрено законом 140

Правительство упростило и усовершенствовало процедуру перевода дачных и садовых домов в жилые. Об этом заявил во время заседания Кабинета Министров Украины вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего постановления, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Упрощенная процедура позволит украинца, что намерены перевести дачный или садовый дом в жилой, оформить соответствующую документацию без лишней перегруженности - отчет о проведении технического осмотра. Это прежде всего устранит коррупционную составляющую и возможность двойного толкования и связанных с этим злоупотреблений», - подчеркнул Зубко.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что введение упрощенных процедур обеспечит реализацию гражданами права на распоряжение собственным имуществом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года