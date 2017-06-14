Правительство упростило и усовершенствовало процедуру перевода дачных и садовых домов в жилые. Об этом заявил во время заседания Кабинета Министров Украины вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего постановления, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Упрощенная процедура позволит украинца, что намерены перевести дачный или садовый дом в жилой, оформить соответствующую документацию без лишней перегруженности - отчет о проведении технического осмотра. Это прежде всего устранит коррупционную составляющую и возможность двойного толкования и связанных с этим злоупотреблений», - подчеркнул Зубко.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что введение упрощенных процедур обеспечит реализацию гражданами права на распоряжение собственным имуществом.