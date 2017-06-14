Киевская городска государственная администрация обращает внимание жителей столицы, что в присланных в июне квитанциях за коммунальные услуги не отражен размер жилищной субсидии, предназначенной в мае, сообщает пресс-служба КГГА.

«Это связано с принятием постановления Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 №300 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины». Органы социальной защиты населения по техническим причинам не имели возможности провести соответствующие начисления», – отметили в администрации.

В КГГА подчеркнули, что гарантированный государством размер субсидии будет отражен в следующей квитанции, которую киевляне получат в июле. Таким образом, в квитанции за июнь будут отражены субсидии за два месяца - май и июнь.