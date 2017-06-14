В Авдеевке, Ясиноватой и северных района Донецка начали транслироваться телеканалы общественного телевидения «UA:Перший» и «ДоТеБе», сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«С целью обеспечения трансляции передач украинских телеканалов в городах Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телевизионные передатчики сети «UA: Первый» (12 ТВК) и «ДоТеБе» (30 ТВК) перенесены из пгт Очеретино в Авдеевку, где смонтированы на объекте специалистами донецкого филиала Концерна РРТ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 июня в 17.30 указанные передатчики начали работу на новом объекте.

«Сигнал телеканалов из Авдеевки достигает также северных районов города Донецка», – подчеркнули в Нацсовете.