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В Авдеевке, Ясиноватой и северных района Донецка начали транслироваться телеканалы общественного телевидения «UA:Перший» и «ДоТеБе», сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. 

«С целью обеспечения трансляции передач украинских телеканалов в городах Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телевизионные передатчики сети «UA: Первый» (12 ТВК) и «ДоТеБе» (30 ТВК) перенесены из пгт Очеретино в Авдеевку, где смонтированы на объекте специалистами донецкого филиала Концерна РРТ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 июня в 17.30 указанные передатчики начали работу на новом объекте.

«Сигнал телеканалов из Авдеевки достигает также северных районов города Донецка», – подчеркнули в Нацсовете.
ForUm

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