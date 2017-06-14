С начала года полиция Донецкой области задержала 112 членов незаконных вооруженных формирований, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в отношении 131 члена НВФ открыли уголовные производства, 19 - объявлены в розыск.

«Но задержать - это только полдела. Нужно собрать весь необходимый массив доказательств причастности к участию в бандформировании, чтобы ни один боевик не избежал ответственности», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что из задержанных боевиков, которые не выдержали жизни в оккупации, можно создать армию. За три года правоохранители задержали 1100 участников НВФ.