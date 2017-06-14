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Конкурсная комиссия выбрала 55 человек, которых рекомендует назначить на должности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что таковы результаты третьей волны конкурсного отбора на эти должности, который завершился 2 июня.

«Впереди победителей ждет специальная проверка и полиграф. Только после этого распоряжением директора НАБУ их смогут назначить на должности. Большая часть из навоизбранных детективов после назначения будет работать в территориальных управлениях НАБУ - во Львове, Одессе и Харькове», – говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что третья волна конкурсного отбора детективов Бюро стартовала в июле прошлого года. Документы для участия в конкурсе подали 2494 человека (44 человека на место). После анализа соответствия представленных документов квалификационным требованиям к тестированию на знание законодательства допущено 2159 кандидатов. Во втором этапе отбора - тестирование общих способностей (generall skills) - приняли участие 920 человек. По результатам предварительных испытаний к психологическому тестированию MMPI и к собеседованиям с конкурсной комиссией были допущены 454 претендента. Среди них и определили 55 победителей.
ForUm

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