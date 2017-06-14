Президентская команда каждый день сталкивается с кибератаками. Однако нужно создать взаимодействие с кибергрупами других стран для более эффективной борьбы с российским атаками как на украинскую, так и глобальную инфраструктуру. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента УкраиныДмитрий Шимкив во время открытия в Киеве Первого международного саммита по кибербезопасности 2017 «Global Cybersecurity Summit 2017».

«Мы имеем силу мозгов, которая может противостоять и защищать свободу мира, принимая во внимание российскую агрессию и атаки российских спецслужб, в частности, киберслужб, на глобальную инфраструктуру, не только на украинскую инфраструктуру», - сказал он, сообщает Укринформ.

По словам Шимкива, необходимо создать себе такую глобальную «SWAT team» для быстрой кооперации между киберкомандами разных стран с целью противостояния кибератакам в глобальном измерении.

В этом плане заместитель главы АПУ поздравил представления в Конгрессе США законопроекта относительно сотрудничества США с Украиной по вопросам кибербезопасности.

Шимкив также подчеркнул, что Украине следует разработать собственное законодательство для более эффективного противостояния киберугрозам, внимательно подойдя при этом к вопросу границы между безопасностью и свободой слова.

По словам заместителя главы АПУ, президентская команда каждый день сталкивается с кибератаками. «Мы ежедневно наблюдаем угрозы глобальной безопасности. Каждый день моя команда в президентской команде сталкивается с атаками. Новые вирусы, которые идентифицируются - мы наблюдаем их поведение через различные механизмы специальных порталов. Мы также идентифицируем различные виды гибридных атак, организованных хакерских атак, скрытых и открытых», – отметил Шимкив.

По его убеждению, в сегодняшнем мире ни одна технология не может быть защищена, а противостоять киберугрозам могут «только мозги».

«И поэтому, по моему мнению, одним из основных элементов саммита по кибербезопасности должно стать то, как мы можем вырастить больше мозгов, способных бороться с «вредным» мозгами, не с вредоносными программами - а с «вредными» мозгами. Это люди против людей», - заявил он.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России.