Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой разоблачили отдельных руководителей филиала «Энергосбыт» ПАО «Укрзализныця» на систематическом получении взяток с предпринимателей, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники разработали коррупционный механизм предоставления услуг коммерческим структурам. Согласно ему занижались реальные объемы потребленной клиентами электроэнергии. Только треть объемов выплачивалась официально на счета «Энергосбыта», треть поступала злоумышленникам в качестве взятки, остальные економилась предпринимателями. По официальным данным тарифы филиала «Энергосбыт» ниже расценок облэнерго.

Оперативники спецслужбы задержали в Виннице начальника регионального узла и одного из руководителей киевского подразделения «Энергосбыта» во время получения двухсот пятидесяти тысяч гривен от бизнесмена за заключение коррупционной сделки на поставку электроэнергии.

Во время обысков в офисе филиала «Энергосбыт» в Киеве, структурных подразделениях в Винницкой области и по месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины обнаружили документацию, подтверждающую функционирование в филиале ПАО «Укрзализныця» постоянной структурированной системы получения взяток в особо крупных размерах.

У одного из задержанных злоумышленников правоохранители изъяли так называемую «черную кассу» «Энергосбыта» и почти миллион гривен и «черную» бухгалтерию по учету полученных средств.