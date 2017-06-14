Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз для граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Народного фронта Леонид Емец.

«Мы запланировали дипломатическую поездку делегации межпарламентской группы Украина-Япония как раз на даты запуска безвиза. С конкретной целью, расширить список стран с безвизом именно на дружественную нам Японию», – отметил он.

По словам Емца, Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз для украинцев. «А парламенты обещали всячески способствовать», – подчеркнул он.

«О сроках пока говорить рано, но работаем, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз», – подытожил нардеп.