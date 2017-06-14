также в разделеПолитика
Закон о запрете георгиевской ленты опубликован в официальной прессе 24
В Нидерландах опубликован закон о ратификации Ассоциации Украина-ЕС 16
Парубий: В Пентагоне обсуждают предоставление Украине летального оружия 78
Аваков выиграл суд против Лещенко 45
Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации СА Украина-ЕС 36
Порошенко уволил послов Украины в Эстонии и ЮАР 34
МИД готовит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма 49
Тимошенко: Продажа земли во время войны - это преступление перед народом 111
В России завели дело на Парасюка 166
Тука: Агрессия России на Донбассе продлится еще 3-5 лет 106
Турчинов: АТО нужно завершить и перейти к другому формату защиты Украины 318
Сенаторы США договорились усилить санкции против России 60
Трамп во время визита в Польшу обсудит войну на Донбассе 66
МИД: Россия испугалась внедрения контроля за въездом ее граждан в Украину 180
ЕС разочарован реформой сферы интеллектуальной собственности в Украине 114
Мингарелли: Вопрос членства Украины в ЕС на повестке дня сегодня не стоит 37
Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты 84
Мингарелли: Ассоциация Украина-ЕС окончательно вступит в силу 1 сентября 59

Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз для граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Народного фронта Леонид Емец.

«Мы запланировали дипломатическую поездку делегации межпарламентской группы Украина-Япония как раз на даты запуска безвиза. С конкретной целью, расширить список стран с безвизом именно на дружественную нам Японию», – отметил он.

По словам Емца, Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз для украинцев. «А парламенты обещали всячески способствовать», – подчеркнул он.

«О сроках пока говорить рано, но работаем, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз», – подытожил нардеп.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года