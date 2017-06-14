Сегодня, 14 июня, в поселке Коцюбинское мужчина избил председателя местной ТИК Людмилу Демченко во дворе ее собственного частного дома.



«Я вышла во двор утром и у калитки стоял человек. Я спросила, кто он. Мужчина сказал, что представляет нового провайдера и предлагает услуги. У него были листы А4 и там было что-то написано от руки. Я спросила, почему от руки, почему договор не печатный и уже хотела закрывать калитку. В этот момент он меня ударил. Я упала и он начал меня бить. Я закричала - выбежал мой сын и сосед. У нападающего был баллончик – «Терен 4», - рассказала Демченко, сообщает «Громада Приірпіння».

На место прибежали активисты и депутаты, в частности Елена Сокотюк, которая возглавляет депутатскую группу «Частный сектор», где произошло нападение на председателя ТИК. Нападающий ужн лежал скрученный на земле.

«Нападающий сказал, что его зовут Кирилл. Он из Киева. Его нанял некий «Серега» с бородой, «поганялова» он будто не знал, но потом сказал, что его «поганялово» - «Танк». Заказчик сказал прийти именно к этому дому, ничего не брать и сделать то, что сделал нападающий. На уточняющий вопрос, что сделать, нападающий сказал - сделать то, что я сделал. За это ему обещали заплатить 1000 гривен», - отметила Сокотюк.

Отмечается, что жители частного сектора готовы были устроить самосуд прямо на месте, когда увидели, что произошло с Демченко.

Полиция приехала в 8:30. На нападающего одели наручники и посадили в машину полиции.

Как выяснилось, нападающий сам из Белой Церкви. Сейчас проживает в общежитии на Борщаговке. По информации очевидцев, нападающий был не один и действовал с сообщником, который был вместе с ним в Коцюбинском.

После полиции приехали медики, которые оказали Демченко медицинскую помощь.