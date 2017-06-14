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В официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» опубликован закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты». 

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Согласно документу публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение, во всех случаях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Кабинета Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом.

Напомним, закон был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года.

12 июня его подписал Президент.
ForUm

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