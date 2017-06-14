Президент США Дональд Трамп подписал указ об очередном продлении сроком на год санкций против руководства Республики Беларусь, введенных 11 лет назад.

Об этом говорится в официальном письме президента членам Конгресса, опубликованном Белым Домом во вторник, сообщает Укринформ.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы или институты в Беларуси нарушают права человека, что связывается с политическими репрессиями; а также причастны к процессам коррупции, продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», - отмечается в документе.

По этой причине, говорится далее, президент принял решение «о необходимости продления чрезвычайного положения, объявленного Распоряжением 13405 отношении Беларуси».

Соединенные Штаты ввели санкции против руководства Республики Беларусь 16 июня 2006 года. Согласно законодательству США, президент ежегодно должен принимать решение о продлении или не продлении действия этого распоряжения в течение 90 дней до 16 июня каждого года.