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По данным Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине, на Донбассе с начала года погибли 45 мирных жителей. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг в Вене.

По его словам, еще 216 гражданских за это время были ранены.

«Количество жертв среди мирного населения увеличилось на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», - отметил Хуг, сообщает DW.

Он добавил, что гражданское население в Донбассе погибает из-за обстрелов на линии разграничения, которые продолжаются из-за того, что стороны конфликта не выполняют минские договоренности.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН на 15 мая, за время конфликта на Донбассе погибли 10 тыс. 090 человек, из них 2 тыс. 777 – гражданские лица, 23 тыс. 966 человек получили ранения.
ForUm

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