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Вчера, 13 июня, зафиксировано 52 обстрела незаконными вооруженными формированиями позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых один военнослужащий погиб, еще семь бойцов получили ранения, сообщает пе5рсс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении вчера состоялось больше всего вооруженных провокаций со стороны боевиков - 22. Еще ночью оккупанты в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего было вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

На этом же направлении утром противник из минометов калибра 120 мм обстрелял укрепления ВС Украины в районе Чермалыка, а из 82-мм минометов бил вблизи Водяного. Также по нашим позициям в районе Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березового и Павлополя захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Были зафиксированы случаи применения противником зенитных установок, БМП и снайперов.

На донецком направлении, по данным штаба, к вечеру противник использовал только пехотное вооружение, из которого бил по опорным пунктам сил АТО в районе Песок, Авдеевки и Невельского. С наступлением сумерек российско-террористические бандформирования значительно активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарской дуге. До завершения суток кремлевские наемники совершили несколько плотных обстрелов оборонительных укреплений ВСУ в районе Авдеевки, Каменки и Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Во время этих обстрелов боевики снова выпустили несколько мин по жилым кварталам Авдеевки.

На луганском направлении вчера утром боевики в очередной раз обстреляли наши оборонительные укрепления в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже пророссийские вооруженные банды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастья. Также вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачево, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Как ранее сообщал ForUm, 13 июня в результате обстрела боевиками Авдеевки была ранена местная жительница.
ForUm

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