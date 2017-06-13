Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Сенаторы США 12 июня объявили о двухпартийном соглашении по законопроекту, который предусматривает новые санкции против России из-за ее вмешательства в президентские выборы в США, в то же время законодательно закрепляя и нынешние санкции за агрессию России в Украине.

За время конфликта на Донбассе погибли 10 тыс. 090 человек, из них 2 тыс. 777 – гражданские лица, 23 тыс. 966 человек получили ранения. Об этом говорится в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Сегодня, 13 июня, при содействии менеджмента компании в помещении ПАО «Укрзализныця» Генеральная прокуратура Украины проводит следственные действия в отношении растраты материальных ценностей и денежных средств компании одним из руководителей департамента локомотивного хозяйства ПАО.

Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В разведывательных службах Молдовы считают, что пятеро высланных из страны российских дипломатов были шпионами и осуществляли вербовку боевиков для участия в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в молдавском правительстве и еще на два источника в дипломатических кругах.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин назвал эту информацию «пустой болтовней, не подтвержденной фактами».

Из-за отсутствия газоснабжения в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера регионального уровня.

В Верховную Раду Украины внесен доработанный законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (регистрационный номер 5670-д).

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить необходимость устанавливать минимальные оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака.

В официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» опубликован закон о введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных телеканалах.

Горячая вода в пяти районах Киева может отсутствовать до начала отопительного сезона. Об этом заявил председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

Экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная на своих страницах в Facebook сообщили, что Окружной административный суд Киева 12 июня запретил Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

В свою очередь глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что суд не запрещал переименование проспекта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении народного депутата Украины Владимира Парасюка в рамках расследования производства по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство Российской Федерации во Львове и надругательства над российским флагом.

Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневскому.

Для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма нужно предоставить дополнительные документы для идентификации личности. Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.

За прошедшие сутки члены НВФ 57 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ вдоль всей линии разграничения, в результате один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения и боевые травмы.