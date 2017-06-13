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Пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости завершения антитеррористической операции на востоке Украины и перехода к новому формату защиты Украины от гибридной войны, которую ведет РФ, заявила, что ВСУ будут выполнять все, что предусмотрено законодательством Украины.

«Мы руководствуемся законодательством Украины и все, что предусмотрено законодательством Украины Вооруженные силы Украины будут выполнять», - заявила она, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. 
ForUm

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