Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Подольский райсуд Киева обязал народного депутата от «Блока Петра Порошщенко» Сергея Лещенко опровергнуть информацию о якобы слежке за ним. Об этом глава МВД сообщил в Twitter, обнародовав фотокопию соответствующего решения суда.

«Решение суда: информация С. Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку», – написал он.

Отметим, что речь идет об интервью Лещенко от 18 ноября 2015 года, в котором он заявил, что чувствует за собой незаконную слежку со стороны МВД.