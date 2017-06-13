Проведенный Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел анализ действия безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС свидетельствует, что безвиз работает системно и ритмично, осложнений пересечения границы нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 13 июня в ЕС въехало 26167 граждан Украины по биометрическим паспортам, в том числе 2910 - без виз. «Несколько человек возвращено из заграницы. Каждый из случаев обоснован. Причины возврата - наложенный ранее запрет на въезд одной из стран ЕС и попытка въехать в ЕС по старому загранпаспорту и без визы. Все граждане, которые не имели запрета на въезд или превышения допустимого срока краткосрочного пребывания, въехали беспрепятственно», – говорится в сообщении.

«Эти несколько случаев на фоне более трех тысяч украинцев, которые пересекли границу ЕС без виз, символичны, но и одновременно являются сигналами для соотечественников ответственно относиться к намерению путешествовать в ЕС без виз. Минимальный показатель непропуска украинцев является результатом широкой информационно-разъяснительной работы, проведенной МИД накануне и во время введения безвиза, в частности интервью и комментарии руководства департамента ведущим СМИ, участие в теле- и радиоэфирах, а также - другими органами центральной власти. Консулы в пунктах пропуска и группа антикризисного менеджмента МИД работали системно и скоординировано в круглосуточном режиме, оперативно реагировали и оказывали консультации на местах и ​​в министерстве (предоставлено более 500 консультаций по телефону)», – подчеркнули в МИД.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.