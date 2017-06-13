Журналист и редактор издания «Наші гроші» Юрий Николов рассказал о новых фактах коррупции в Днипре. На этот раз – при закупке товаров для одного из дошкольных заведений города.

Об этом Николов написал на своей странице в сети Facebook и опубликовал материалы журналистского расследования о том, как Департамент гуманитарной политики Днипровского городского совета закупил оборудование для нового дошкольного учреждения «Веночек» по стоимости на 30-60% выше реальной.

«Вот по ссылке фотки и документы от Ольга Фоменко (Olga Fomenko) о том, как Филатов обозревает ворованое. Вот тупо ходит по распилу и лыбится, шо удачно получилось купить 30-гривневые детские сральники по 282 гривни», - пишет журналист.

В журналистском расследовании говорится о том, что сотрудники техотдела Департамента гуманитарной политики горсовета Днипра проводили мониторинг товаров и их стоимости, выбирали, что именно хотят закупить для детских садов, прописывали четкие требования к товару, копируя их с сайтов компаний-производителей, формировали их в лоты, таким образом, чтобы не допустить к участию в торгах «случайные» компании, и объявляли тендер, сообщают Українські новини.

«На торги приходили десяток «своих» ФЛП из числа родственников, друзей, одноклассников и знакомых сотрудников Департамента, создавая видимость конкуренции, и, разумеется, побеждали. Промониторив несколько десятков тендеров, мы установили, что сотрудники Департамента, формируя ожидаемую стоимость закупки, то есть ту, на которую ориентировались участники, завышали её на 30-60% от реальной. В некоторых случаях разница ожидаемой закупки и реальной цены на товар была еще больше. Это в свою очередь позволяло предпринимателям продать товар стоимость которого, к примеру, составляла 2,5 тысячи гривен, за 4,5-5 тысяч гривен. Что они успешно и делали, получая за посреднические услуги между производителями и департаментом сверхприбыль», - говорится в расследовании.

В качестве примера злоупотреблений журналисты приводят предметы мебели и детские игрушки, закупленные для недавно открытого детсада «Веночек». Так, детские стульчики, стоимость которых составляет 264 грн за единицу, горсовет приобрел за 564 грн. За стеллажи для горшков заплатили по 1792 грн за единицу. Реальная стоимость стеллажей, которые были закуплены для садика – 1090 грн. Стенка для игрушек «Пазлы», за которую департамент заплатил 11557 грн, и которая по факту была закуплена для садика, сейчас стоит 5402 грн., а на момент проведения торгов ее стоимость составляла 4740 грн. То есть, за одну единицу товара было переплачено 6817 грн. Стенка «Хозяюшка», которую департамент закупил по 4358 гривен, стоит в настоящее время 1700 гривен. Стеллаж «Солнышко» был закуплен за 9869 гривен за одну единицу товара. Идентичный стеллаж стоит 4320 грн.

«На одном из снимков мы увидели горшки, которые щедрый департамент закупил по 282 грн. за штуку. Стоимость товара, который по факту привезли в детский сад, составляет всего 34,37 грн! Это далеко не все товары, которые были приобретены для нового детского садика, но даже немногие из приведенных нами примеров, указывают на то, что департамент гуманитарной политики горсовета мог сэкономить бюджетные деньги на закупках для дошкольных учреждений. Для этого всего-то и нужно было, что отказаться от желания транжирить бюджет, предусмотренный на комфорт детишек, на благо десятка «своих» ФЛП», - говорится в статье.

Комментируя результаты расследования, Николов также пожелал удачной тусовки украинским блогерам, которые 14-16 июня примут участие в Фестивале блогеров в Днипре, организатором которого выступает мэрия Днипра.

«Тут группа пеарщегов едет на тусовку блогеров к Филатову за позитивными рефлексиями. Ну что сказать. Стыдно. Стыдно должно быть тем из вас, кто еще сохранил журналистские хотя бы корочки. Какими бы мотивами вы себе это не объясняли, как бы вы ни рисовали себе героизм на вылазке в тыл врага – вам должно быть только стыдно за легитимизацию воров. Удачной тусовки, блогеры!», – пишет Николов.

Напомним, что 16-18 июня в Днипре пройдет всеукраинский фестиваль «Днепр-пост», в рамках которого состоится общение мэра Днепра Бориса Филатова с двумя десятками украинских блогеров. Согласно ранее опубликованной информации, финансирование этой пиар-акции будет происходить за счет средств городского бюджета Днипра в рамках программы «Культурная столица», на которую выделено более 20 миллионов гривен из бюджета города.