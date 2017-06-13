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Завершилась вторая творческая командировка заслуженного художника Украины Василия Красьохи на Афон. Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» художник завершил работу по созданию уникальной коллекции, состоящей из 20 полотен, на которых изображены виды Святой Горы.

Василий Красьоха пребывал на Афоне с 14 мая по 9 июня. За это время он написал виды монастырей Хиландар, Эсфигмен, Святого Павла, Дионисиат, Григориат, Симонопетра, Ксиропотам, Филофей, Каракал, Великая Лавра, Ставроникита, столица Афона - Карея и скиты афонских монастырей. Всего - 11 полотен.

«Особо понравилось работать в монастырях Симонопетра и в Великой лавре. Симонопетра находится в уютном и живописном месте – на скалах, а Великая лавра сохранила свой первозданный вид. Также понравилась столица Афона – Карея, где в храме в честь иконы "Успение Божией Матери" хранится чтимая икона «Достойно есть»», - поделился впечатлениями художник.

Также он рассказал о своих планах на будущее. Относительно Афона – посетить в составе паломнической группы, скит святой Анны, где художник еще не был.

«Я надеюсь, что еще не раз побываю на Афоне, как паломник. Все прошло чудесным образом, сейчас еще многое осмысливаю, дописывая картины…», - рассказал Василий Красьоха.

Также художник мечтает изобразить виды Иерусалима.

Василий Красьоха сообщил, что сейчас он завершает работу над полотнами, которые нарисовал на Святой Горе. Их можно будет увидеть на выставке, открытие которой запланировано на сентябрь.

Напомним, во время первой творческой командировки на Афон Василий Красьоха написал виды 9 монастырей и 2 скитов. Таким образом, за время двух командировок ему удалось создать уникальную коллекцию, единственную в Украине – 20 полотен с видами святогорских обителей. 
ForUm

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