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В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, призванный запретить ретрансляцию в стране пропагандистских передач российских телеканалов. Об этом сообщил спикер законодательного органа Андриан Канду. 

«Телеканалам (будет) разрешено показывать информационно-аналитические программы, выпуски новостей и программы на военную тематику только о странах Евросоюза, США, Канаде, других государствах Европейской конвенции о трансграничном телевидении (Россия не ратифицировала этот документ. - Ред.). Ограничения коснутся только новостей и информационно-аналитических программ», - сказал он, сообщает LIGA.net

Канду добавил, что за нарушение закона будут предусмотрены санкции, в том числе финансовые, вплоть до отзыва лицензии на вещание.

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, являющийся автором этой законодательной инициативы, подчеркнул, что законопроект не запрещает ретрансляцию российских телеканалов. 

«Речь идет об информационной безопасности государства. Эта инициатива не приведет к закрытию телеканалов, ретранслируемых из РФ, как наверняка будут некоторые спекулировать», - заявил он.

 
ForUm

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