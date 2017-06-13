Украина готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия - Венгрия - Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия - Венгрия - Украина и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа в Украину», - сказал глава правительства.

Проект входит в пакет инициатив президента Хорватии Колинды Грабарь-Китарович по формированию Центральноевропейской вертикали сотрудничества «Адриатика - Балтика - Черное море» и предполагает не только организацию поставок топлива, но и возможное объединение газотранспортных систем трех стран.