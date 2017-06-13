также в разделеЭкономика
В Украине хотят отменить минимальные цены на сигареты 68
Нацбанк снял ограничения на перевод денег за границу для физлиц 98
Украина перенесла подачу апелляции по «долгу Януковича» 43
Китайская биржа купила украинский банк 103
НБУ упростил порядок инвестирования за границу 29
Гройсман пообещал повысить минималку в следующем году 46
Чиновников НБУ подозревают в содействии растрате 12 миллиардов 33
За прошлый год «Нафтогаз» получил 22,5 миллиарда чистой прибыли 34
Без энергоэффективности расходы на субсидии могут достичь 75 миллиардов 29
Олигарх Бахматюк проиграл очередной суд Нацбанку 52
«Нафтогазу» разрешили взять 3,5 миллиарда кредитов на покупку газа 48
Украина втрое увеличила импорт нефти 40
Рада перенесла введение стандарта «Евро-6» на 2020 год 50
Рост цен в Украине ускорился до 13,5% 127
В этом году Украина сократит долю ядерного топлива из РФ до 45% 53
Кабмин отменил госрегулирование цен на продукты питания 156
«Газпром» рекордно увеличил транзит газа через украинскую ГТС 44
«Нафтогаз» не собирается проводить переговоры с «Газпромом» в Москве 127

Украина готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия - Венгрия - Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия - Венгрия - Украина и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа в Украину», - сказал глава правительства.

Проект входит в пакет инициатив президента Хорватии Колинды Грабарь-Китарович по формированию Центральноевропейской вертикали сотрудничества «Адриатика - Балтика - Черное море» и предполагает не только организацию поставок топлива, но и возможное объединение газотранспортных систем трех стран.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года