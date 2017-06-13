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На следующей неделе в сервисных центрах МВД состоится введение новых экзаменационных билетов по правилам дорожного движения (ПДД).

Об этом на открытии нового сервисного центра МВД в Киеве на Петровке заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает Укринформ.

«У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов (ПДД. - Ред.)», - сказал Криклий.

Он добавил, что результаты общественного обсуждения новых билетов по ПДД «бешенные»: было получено более 110 тысяч различных замечаний и предложений. К этому процессу, по его словам, присоединились 11 тыс. граждан из разных уголков Украины, в том числе и из Крыма.

«И до конца года мы также обязательно запустим уже фиксацию экзаменов как теоретической, так и практической части экзаменов (на получение водительских удостоверений. - Ред.) на камеры. Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать о какой-то даже теоретической возможности приобрести права, не имея знаний», - подчеркнул руководитель Главного сервисного центра МВД.

 
ForUm

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