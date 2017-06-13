Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили в вымогательстве взятки редактора интернет-издания на Львовщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что главный редактор, который также является председателем одной из общественных организаций, требовал от руководителя филиала государственного предприятия 500 долларов. В такую ​​сумму злоумышленник оценил прекращение журналистского расследования и не публикацию информации о чиновнике в интернет-издании.

Сумму в гривневом эквиваленте главный редактор получил на банковскую карточку, после чего сообщил должностному лицу, что подготовку материала «заказали» конкуренты для его освобождения от должности.

Сотрудники спецслужбы задержали главного редактора, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после заседания совета общественной организации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.