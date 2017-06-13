Президент России Владимир Путин заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» была создана США. Об этом он заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, сообщает ВВС.

«Аль-Каида» - это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане», - отметил он.

По его словам, американцы сами вырастили и «Аль-Каиду», и бен Ладена, но это все вышло из-под контроля.

«Это всегда так бывает, и наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина», - сказал Путин.