Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить необходимость устанавливать минимальные оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака. Соответствующий законопроект N6568 зарегистрирован в парламенте, сообщает LIGA.net.
Им предлагается изъять соответствующий пункт из переходных положений закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году».
Авторы законопроекта отмечают, что введение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия противоречит положениям директивы Совета ЕС 2011/64/ЕС.
«Таким образом, установление минимальных розничных цен на табачные изделия вероятно будет рассматриваться Комиссией ЕС и Судом ЕС как нарушение конкуренции и нарушения обязательств согласно статье 15 директивы ЕС 2011/64/ЕС», - указано в документе.
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