Экстремистская группировка «Исламское государство» призвало во время священного для мусульман месяца Рамадан к нападениям на Западе, Ближнем Востоке, в России и Азии, сообщает Радио Свобода.

Аудиосообщение, которое поступило от представителя боевиков, призвало сторонников группировки начинать, в частности, атаки в США, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах.

Звуковой файл был распространен 12 июня на канале исламистов в Telegram, приложении для обмена сообщениями. Его связывают с официальным представителем группировки Абу аль-Хасаном аль-Мухаджиром. Достоверность записи не может быть независимо проверена, хотя голос был таким же, как и предыдущее аудиосообщения, также, вероятно, от Мухаджира.

Тем временем, Соединенные Штаты ввели финансовые санкции в отношении двух предполагаемых боевиков-исламистов, обвиняемых в производстве химического оружия, сообщили в Казначействе США 12 июня.

Сообщается, что это первые такого рода санкции в отношении члена группировки «Исламское государство». В заявлении говорится, что среди лиц, которые попали под санкции, есть главарь исламистов, ответственный за создание бомб в иракской провинции Киркук. Другой исламист признан Госдепартаментом как «глобальный террорист».