Из-за возникшей после выборов политической нестабильности королева Елизавета II отложила свою традиционную тронную речь в парламенте - беспрецедентное событие в новейшей истории Британии.Об этом сообщает ВВС Украина.

Британским парламентариям придется несколько дольше дожидаться визита королевы Елизаветы II в ее позолоченной карете.

Традиционно королева открывает новую сессию парламента. Это старинная красочная церемония, уходящая корнями в XVI век. Королева в своей карете выезжает из Букингемского дворца и с помпой прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время.

В ходе досрочных парламентских выборов, прошедших в стране на прошлой неделе, правящая Консервативная партия не смогла получить абсолютное большинство мест в парламенте, ради которого премьер-министр Тереза Мэй и затевала нынешние выборы. При этом никакая другая партия не смогла получить большинство мест в Палате общин, и Британия оказалась в ситуации «подвешенного парламента».