Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты.

Глава МИД Павел Климкин предложил обязать россиян оповещать о въезде в Украину заранее.

Львов просит Кабмин объявить в городе чрезвычайную экологическую ситуацию.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября.

В первые сутки безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом общее количество пассажиров, которые пересекли таможенную границу, выросло на 7%.

С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

В России прошли протесты против коррупции. Свыше 1000 человек были задержаны. Также задержан оппозиционер Алексей Навальный, который призвал к протестам.

В Украине заработала дорожная патрульная полиция.

Украинский паспорт занял 30 место в рейтинге паспортов мира.

Президент Петр Порошенко внес в электронную декларацию о доходах и имуществе еще более 1,2 млн гривен.

Национальный банк Украины снял ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций.

Беларусь отправила жителям зоны АТО 55 тонн гуманитарной помощи.

Бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку и еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества.

В СБУ заявили, что спецслужбы России активно применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период подготовки к военному вторжению.

Из Ковеля в Хелм отправили первый рельсовый автобус.

С 15 июня «Укрзализныця» запустит прямой поезд сообщением Львов-Варна.