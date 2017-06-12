Сильное землетрясение произошло в Эгейском море неподалеку от западного побережья Турции и греческого острова Лесбос. Сотрясение почвы ощутили также жители Стамбула и Афин, сообщает ВВС.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 располагался в 5 километрах к югу от греческого города Пломари, расположенного на южной оконечности Лесбоса.

Как сообщил мэр Пломари, в центре города были повреждены некоторые здания. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Греция и Турция располагаются на линиях геологических разломов, и землетрясения в этих местах нередки.

Пользователи социальных сетей, находящиеся в западной Турции, сообщают о сильном и продолжительном дрожании земли под собой и последующих за этим толчках, которые ощущались по всему региону Эгейского моря.

«В последующие часы, дни и недели нам предстоит испытать череду повторных толчков», - говорит руководитель обсерватории Кандили в Стамбуле Халюк Озенер.

По предварительным данным, в двух городах на греческом острове Лесбос были отмечены повреждения в районах старой застройки. Несколько местных жителей пожаловались на небольшие травмы.