Никто этого не заметил, но бокалы для вина постоянно увеличивались в течение последних 300 лет. И это явно не в лучшую сторону отразилось на здоровье, сообщает fitobzor.com.

Профессор Тереза ​​Марто из Кембриджского университета выяснила, что за последние три столетия размер бокала увеличился более чем на 500%. 300 лет назад средний размер бокала составлял всего 65 мл, теперь он составляет 450 мл.

Чем больше бокал, тем больше вина вы, вероятно, употребите. А это хорошо только для владельцев баров и производителей напитка.

Согласно данным ученого, 90-е годы прошлого века были периодом, когда размеры бокалов росли экспоненциально.

В прошлом году Марто, директор отдела исследований вопросов поведения и здоровья в Кембриджском университете, обнаружила еще один побочный эффект больших бокалов.

Оказалось, что люди с большей долей вероятности дозаказывают вино в баре, когда им подают большой бокал (370 мл) вместо стандартного (300 мл).

Ситуация интересна тем, что в каждом случае в объем вина не меняется, а, значит, причина в нашем восприятии, а не в количестве потребляемого алкоголя. В течение 16-недельного периода исследователи попросили владельцев бара менять размер бокалов через каждые две недели. Было обнаружено, что ежедневный объем продаваемого вина был на 9,4% выше при продаже в больших бокалах по сравнению со стандартными.

Ученые пока до конца не понимают, почему так происходит.

Но одна из причин может быть в том, что большие бокалы меняют наше восприятие количества выпитого вина, что заставляет пить быстрее и заказывать больше. Примечательно здесь то, что исследователи не наблюдали обратного эффекта, когда предлагали посетителям бара более мелкие бокалы.

Профессор Марто верит, что ее данные будут стимулировать людей выбирать более мелкую посуду – как для алкоголя, так и для пищи.