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Россия испугалась в связи с предложением усилить контроль за въездом ее граждан на территорию Украины. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Не только лишь визовой этикеткой: Россия испугалась в связи с идеей МИД Украины относительно усиления контроля за ее гражданами», - отметил он.

«Реакция говорит о том, что возможные шаги Украины относительно современных методов контроля за гражданами РФ на нашей территории в правильном русле», - добавил Кислица.

Он обратил внимание, что такая система действует во многих демократических странах, а не только в США по отношению к странам, с которыми, как в случае с Соединенными Штатами, действует «безвизовый» режим. «Поэтому болезненная, почти истерическая реакция Москвы на это уже испытанное know how показательна и достойна внимания», - заявил дипломат.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил обязать россиян оповещать о въезде в страну заранее.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич  заявил, что Россия жестко ответит на ограничения на въезд россиян на Украину.

«Нет никакой принципиальной разницы между введением виз и созданием системы, при которой гражданам России предлагается заранее сообщать о своем намерении посетить Украину. И в том, и в другом случае Киев, руководствуясь только ему известными критериями, будет решать, кого из россиян пустить на Украину, а кого объявить невъездным», — отметил сенатор.

По мнению Клинцевича, реакция России на создание такой системы будет столь же жесткой, как и на введение виз.

 
ForUm

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