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Первая леди США Мелания Трамп и ее сын Бэррон переехали в Белый дом, сообщает ВВС Украина.

Это произошло через пять месяцев после того, как ее муж стал президентом.

Мелания Трамп с 11-летним сыном оставались в Нью-Йорке, чтобы Бэррон мог закончить учебный год.

Такое решение выглядело странно, ведь Мелания была первой женой президента, которая не переехала в столицу сразу.

Ее предшественница Мишель Обама даже раньше приехала в Вашингтон, чтобы ее дочери освоились в новой школе.

В то же время, похоже на то, что первая леди довольна переездом. Об этом может свидетельствовать ее твит, к которому она прикрепила фото пейзажа из окна Белого дома.
ForUm

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