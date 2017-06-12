В Святошинском районе Киева неизвестный застрелил женщину, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранители установили, что потерпевшая (уроженка Днепропетровщины, 1964 года) находилась на обочине дороги, когда ее заметил случайный прохожий. Женщина скончалась в карете «скорой».

Следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, которая выехала на место происшествия, изъяла три стреляные гильзы, предварительно - от травматического оружия, и направила их на исследование.

На теле умершей медики обнаружили три ранения. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Следственным отделом Святошинского управления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержания.